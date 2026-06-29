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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على مالك ورشة صيانة أتلف سيارة مواطن بعين شمس

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مالك ورشة صيانة سيارات لتعديه عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بمنطقة عين شمس بالقاهرة.


بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مهندس – مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين (مالك ورشة صيانة سيارات) لعدم قيام الأخير بإستكمال صيانة سيارته قام على إثرها بالتعدى عليه وإحداث تلفيات بالسيارة. 


أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ورشة صيانة

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