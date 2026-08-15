الجامعة العربية تحذر من تصعيد خطير في لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بتوسيع المواجهات

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، معتبرة أن استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدولة اللبنانية وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد الاستقرار في المنطقة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

وحذرت الجامعة العربية من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية قد يؤدي إلى نسف الجهود الرامية إلى تسوية الصراع وإنهاء الاحتلال، مؤكدة أن التصعيد المتواصل يضع المساعي السياسية والمفاوضات أمام تحديات خطيرة.

فرص الوصول إلى حلول سياسية

وأشارت إلى أن الممارسات الإسرائيلية المتكررة تكشف، بحسب تقديرها، عن توجه نحو إطالة أمد المواجهات وعرقلة المسار التفاوضي، بما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل فرص الوصول إلى حلول سياسية مستدامة.

هشاشة الوضع الإقليمي

وأكدت الجامعة العربية أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان يهدد بدفع الأوضاع إلى مواجهات أوسع، محذرة من تداعيات ذلك على أمن لبنان واستقرار المنطقة، في ظل هشاشة الوضع الإقليمي.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، إلى التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، مطالبة إسرائيل بالالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع لبنان، مؤكدة دعمها للدولة اللبنانية ومؤسساتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، بما يسهم في احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات.