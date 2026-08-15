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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تطالب بمحادثات «أكثر جدية» مع لبنان وسط استمرار التوتر

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تريد إجراء محادثات «أكثر جدية» مع لبنان، في مؤشر على رغبة تل أبيب في دفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين إلى مرحلة أعمق، بالتزامن مع استمرار التوتر والعمليات العسكرية في جنوب لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» عن المتحدث أن إسرائيل ترى ضرورة الانتقال من الاتصالات الأولية إلى مفاوضات أكثر جدية، في وقت تواجه فيه المحادثات عقبات تتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار والوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان ومستقبل سلاح حزب الله.

ويأتي الموقف الإسرائيلي في أعقاب جولات من المحادثات المباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية، استضافتها واشنطن، في مسار دبلوماسي يُعد تحولاً لافتاً مقارنة بعقود من عدم وجود مفاوضات مباشرة بين البلدين. وكانت الجولة الثالثة من المحادثات قد بدأت في مايو بمشاركة مبعوثين على مستوى أعلى من الجولات التمهيدية، في خطوة وُصفت بأنها انتقال نحو مفاوضات أكثر جدية.

وتتمحور الخلافات الرئيسية حول شروط وقف القتال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إلى جانب مطالبة إسرائيل بنزع سلاح حزب الله. في المقابل، يركز لبنان على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، قبل الانتقال إلى بحث القضايا السياسية والأمنية الأوسع.

وكانت بيروت قد شددت في مراحل سابقة من التفاوض على أن وقف الأعمال القتالية يمثل أولوية، فيما ربطت إسرائيل التقدم في المسار السياسي بمعالجة ملف سلاح حزب الله والضمانات الأمنية على حدودها الشمالية.

ويعكس طرح إسرائيل إجراء محادثات «أكثر جدية» محاولة لتحويل الاتصالات الحالية إلى إطار تفاوضي قادر على معالجة الملفات العالقة، إلا أن اتساع الفجوة بين مطالب الطرفين، واستمرار التوتر الميداني، يجعلان تحقيق اختراق سريع أمراً غير مضمون.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل لبنان تل أبيب

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