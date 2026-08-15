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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية لترامب: لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة أو بحاملة طائرات

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مضيق هرمز لا يمكن السيطرة عليه «بتغريدة ولا بحاملة طائرات»، في رد مباشر على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الممر المائي الاستراتيجي، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن أي محاولة لفرض السيطرة على المضيق بالقوة ستواجه برفض إيراني، مشدداً على أن طهران تعتبر أمن الممر الملاحي مسؤولية إقليمية، وترفض ما وصفه بالتدخلات والتهديدات الخارجية.

وجاءت التصريحات الإيرانية رداً على موقف ترامب الذي لوّح باتخاذ إجراءات للسيطرة على مضيق هرمز، في وقت يمثل فيه الممر البحري أحد أهم نقاط الاختناق في تجارة الطاقة العالمية. ويمر عبر المضيق جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه ذا تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وتحاول طهران، من خلال خطابها السياسي والعسكري، التأكيد على أن أي تحرك أمريكي ضد المضيق لن يكون من دون تكلفة، في حين ترى واشنطن أن حرية الملاحة عبر الممر الدولي يجب أن تبقى مفتوحة أمام حركة التجارة والسفن.

ويأتي التصعيد اللفظي في ظل توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الأميركي في المنطقة. وقد يؤدي أي احتكاك عسكري في محيط المضيق إلى رفع مخاطر المواجهة المباشرة بين الطرفين، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على حركة ناقلات النفط وأسعار الطاقة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية استثنائية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويُعد ممراً رئيسياً لشحنات النفط والغاز من السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر وإيران.

وزارة الخارجية الإيرانية مضيق هرمز دونالد ترامب طهران واشنطن الخارجية الإيرانية

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