شهيرة: تكريمي في القومي للمسرح أعادني إلى ذكريات مسرحية نسيتها

قالت الفنانة شهيرة، إنّ أجمل ما في تكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض أنه أعادها إلى ذكريات مسرحية كانت قد نستها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، انها تعتبر مسرحية عودة الغائب العلامة المميزة لها في عالم المسرح، لأنها كانت عبارة عن مونولوج بمعنى أن الممثل يقف بمفرده على المسرح ويقول مشهدا كبيرا جدا لا يقل عن 10 دقائق وذلك باللغة العربية الفصحى المقعرة.

وحول كيفية حفظ المونولوج، قالت: "معرفش حفظته ازاي، ولما اتفرجت عليه قلت أنا ازاي عملت ده، ووقتها كنت في نهاية العشرينيات وكنت عضوا في المسرح القومي بعد التخرج من معهد الفنون المسرحية بسبب حصولي على تقدير جيد جدا على ما أتذكر".

وواصلت: "مش أي حد يقف على المسرح، في نجوم كانوا بيرفضوا المشاركة في أي مسرح حتى لو كان باللغة الدارجة العامية".