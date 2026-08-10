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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: كنا محتاجين عودة شيرين وحفلات الساحل كاملة العدد

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن يوم الجمعة شهد إقامة 5 أو 6 حفلات لنجوم كبار في الساحل الشمالي، معتبرة أن تزامن هذا العدد من الحفلات في يوم واحد يطرح تساؤلًا حول التنظيم، قائلة: «ساعات أقول لأ التنظيم ليه كدة؟ ما كنا قسمناهم على مدى الشهر كله»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الإقبال الجماهيري كان كبيرًا، وأن «كل الحفلات كانت فل»، معتبرة أن ذلك يؤكد أن مصر مليئة بالنجوم وأنها «بلد الفن».

وأوضحت الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنها حضرت حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة إنها ذهبت خصيصًا للحفل لأنها تحب شيرين مثل كل المصريين، ولأنها كانت ترغب في دعمها، متابعة: «إحنا كنا محتاجين عودة شيرين، عايزين عودة شيرين، مهتمين بعودة صوت شيرين».

وأوضحت أن شيرين ظهرت كما اعتادها الجمهور بخفة ظلها، مع وجود مجهود واضح تبذله، مشيرة إلى أنها ترى أنها خسرت بعض الوزن وأصبحت جميلة، وأن صوتها بدأ يعود تدريجيًا.

وذكرت، أن أداء شيرين في النصف الثاني من الحفل كان أفضل كثيرًا من بدايته، مؤكدة أن الأهم بالنسبة للجمهور هو أن تعود شيرين إلى الساحة الفنية.

وأشارت إلى حجم الحب والترحيب الذي حظيت به الفنانة، قائلة إن «الهيصة، الترحيب، الغناء، الدموع اللي كانت في عيون الناس أول ما شيرين طلعت على المسرح» تمثل نعمة من الله، لأن هذه الفنانة، رغم ما تعرضت له من وعكات وأزمات، لا يزال جمهورها يدعمها ويحبها.

وأردفت أن هذا الدعم يمثل طاقة تساعد شيرين على الاستمرار والعمل على نفسها بشكل أكبر، وبذل مزيد من الجهد لتقديم حفلات أفضل، مشيرة إلى حضور محمود الليثي، صديق شيرين، ومشاركته معها في أداء أغنية وصفَتها بأنها «رائعة».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها استمتعت كثيرًا بالحفل وبالروح التي سادت المكان، قائلة: «أنا شخصياً انبسطت جداً واستمتعت جداً بالروح اللي موجودة وبعودة شيرين».

لميس لميس الحديدي اخبار التوك شو مصر السلاحل

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