لميس الحديدي: الجراحة غالبًا ثاني مرحلة بعد اكتشاف مرض السرطان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجراحة تكون في الغالب ثاني مرحلة بعد اكتشاف مرض السرطان، وذلك خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، وذلك من مستشفى بهية فرع الشيخ زايد.

أسئلة كثيرة للسيدات حول استئصال الصدر والكيماوي قبل الجراحة أو بعدها

وأوضحت: "تم تعقيمي قبل دخول منطقة الجراحة، وبعدما نغادر هذا المكان سيتم تعقيمه من جديد".

كل تفاصيل جراحة سرطان الثدي تعتمد على الكشف المبكر

وتابعت: "الجراحة من الامور التي تقلق سيدات كثر، وبالتالي، فإننا سنفهم آلية هذه الجراحة، هل يتم إزالة منطقة الصدر بالكامل أو جزء منها، وهل يتم الحصول على الكيماوي قبل الجراحة أو بعدها، هناك أسئلة كثيرة للسيدات في هذا الصدد، ولكن، كل ذلك يعتمد على الكشف المبكر".