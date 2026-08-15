إسرائيل: إصابة 3 جنود في هجوم لحزب الله جنوب لبنان.. والجيش يرد بقصف موقع للحزب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين، إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، صباح اليوم.

وقف إطلاق النار في لبنان

وقال مكتب نتنياهو إن الهجوم يمثل، وفق الرواية الإسرائيلية، انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، متهمًا حزب الله بمهاجمة الجنود الموجودين في المنطقة الأمنية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بقصف مقر تابع لحزب الله، مشيرًا إلى أن الموقع المستهدف هو الجهة التي أصدرت أوامر تنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية.

إسرائيل وحزب الله

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد ميداني متواصل في جنوب لبنان، في وقت تتبادل فيه إسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، ما يثير مخاوف من تجدد اتساع نطاق المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.