خناقة في مخزن قطع غيار سيارات | الأمن يكشف حقيقة فيديو مثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على آخر بالسب والضرب بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) وبسؤاله قرر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره منذ 4 سنوات حال تواجده رفقة (شخصين "الظاهر بمقطع الفيديو والقائم على التصوير" – مقيمان بذات الدائرة) بأحد مخازن قطع غيار السيارات ملك أحدهما، وعلل قيامهما بالتعدى عليه لوجود خلافات سابقة بينهم لإساءته له بأوساط معارفهما ، وعدم تحريره محضر بالواقعة أنذاك لتصالحهم عقب ذلك.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وضبط بحوزتهما العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بنشر المقطع بمواقع التواصل الإجتماعى مؤخراً لمعاودته الإساءة لسمعة أحدهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.