وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تهتم بصحة وتغذية الأطفال، وأن هناك جهود لحوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، مشددا على أنه على استعداد للتعاون والتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب بخصوص هذا الملف وأي توصيات وتعديلات تطلبها اللجنة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة "معايير وآليات صرف الألبان المدعم للأطفال في مصر".

دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية

وأشار عبد الغفار إلى جهود دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك بالنظر لما تمثله من فوائد صحية وتغذوية وغيرها بالنسبة للأطفال والأمهات معاً، لافتاً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، المتعلقة بأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة في أول 6 شهور من عمر المولود، وانعكاس ذلك على خفض وفيات حديثي الولادة بنسبة 22%، وإصابات سرطان الثدي والمبايض بنسبة 20%.

دعم الرضاعة الطبيعية

ولفت الوزير إلى ما قامت به وزارة الصحة من جهود لدعم الرضاعة الطبيعية من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، واعتبارها أولوية صحية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، تطبيقاً وتنفيذاً لما نص عليه الدستور من حقوق للمواطنين في قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وأشار عبد الغفار إلى القرار الوزاري الصادر بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، وما تم من تدريب للفرق الاشرافية على أعمال دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وما مر بهذه المنظومة من مراحل تتعلق بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان ومتابعة المخزون والمنصرف، وكذا تسجيل المستحقين الكترونياً، والربط مع منظومة قيد المواليد والوفيات، وحوكمة الصرف، تحقيقاً لوصول الدعم لمستحقيه.