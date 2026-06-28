برئاسة شريف باشا.. صحة النواب تناقش "آليات صرف ألبان الأطفال" بحضور وزير الصحة

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعاً غداً الإثنين لمناقشة معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

ومن المقرر أن تشهد اللجنة في اجتماعها الأول تنظيم "جلسة استماع" موسعة لمناقشة "معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال في مصر"، بهدف الوقوف على آليات التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في هذا الشأن.

رؤية الوزارة وخططها الرقابية والتنفيذية

يأتي الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض رؤية الوزارة وخططها الرقابية والتنفيذية المتعلقة بملف ألبان الأطفال المدعمة، والإجابة على تساؤلات وملاحظات أعضاء اللجنة.

من جانبه، صرّح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن ملف صحة الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية للجنة، مشدداً على أن جلسة الاستماع تهدف إلى وضع آليات واضحة وحاسمة تضمن توفير الألبان المدعمة بشكل عادل ومستدام، والتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير الصحية لسلامة أطفالنا.