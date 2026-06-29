تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" من أحد الأشخاص ببور سعيد لقيامه بإختراق حسابها بأحد تطبيقات الهاتف المحمول وسرقة صور ومقاطع فيديو خاصة بها وتهديدها بنشرها.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد من (محامى) بتضرر موكلته (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة حالياً خارج البلاد) من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) لقيامه بتهديدها بالتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى ونشر صور لها تحصل عليها خلال فترة زواجهما منذ عدة سنوات.



أمكن ضبط المشكو فى حقه (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالإنفصال عنه ورفضها العودة إليه مرة أخرى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.