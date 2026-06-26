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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخبز المدعم في منظومة الخصم المباشر .. ما هي وكيف تطبَّق أول يوليو؟

الخبز
الخبز
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع في تطبيق منظومة الخصم المباشر بين هيئة السلع التموينية والمخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، عقب نجاح تجربتها التجريبية في محافظة بورسعيد.

ما هي منظومة الخصم المباشر؟

منظومة الخصم المباشر نظامٌ إلكتروني متكامل يُعيد تنظيم التسويات المالية بين أطراف منظومة الخبز المدعم الثلاثة؛ هيئة السلع التموينية والمطاحن وأصحاب المخابز، بما يضمن سرعة أكبر في تنفيذ المعاملات المحاسبية وشفافية أعلى في تدفق الأموال بين هذه الجهات، بديلًا عن الإجراءات الورقية والإدارية التقليدية.

هل تؤثر المنظومة على سعر رغيف الخبز المدعم؟

أكدت وزارة التموين بشكل قاطع أن المنظومة الجديدة لا تمسّ المواطن بشكل مباشر، ولا تُحدث أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم أو في عدد الأرغفة المخصصة على بطاقة التموين.

غير أن المنظومة تُسهم بصورة غير مباشرة في دعم انتظام توفير الخبز عبر رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل المشكلات الإدارية التي قد تعطّل سلسلة الإمداد.

كيف يستفيد أصحاب المخابز من المنظومة؟

الخبز السياحي

تستهدف المنظومة في المقام الأول تحسين بيئة عمل المخابز عبر عدة محاور:

تسريع الإجراءات المالية والمحاسبية بين المخابز والمطاحن وهيئة السلع التموينية

تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتقليل التعقيدات الإدارية اليومية

المراجعة الدورية لتكلفة الطحن بما يعكس تكاليف التشغيل الفعلية من طاقة وأجور وصيانة،

دعمًا لاستدامة العمل وتحقيق العدالة بين جميع أطراف المنظومة

ما الذي تؤكد عليه وزارة التموين؟

شددت الوزارة على أن الهدف الجوهري للمنظومة يتمحور حول تحديث منظومة الدعم من الداخل لا تقليصها، إذ تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر ودعم استقرار عمل المخابز والمطاحن في جميع المحافظات، مع الإبقاء التام على حقوق المواطنين في الخبز المدعم دون أي مساس.

الأسئلة الشائعة حول منظومة الخصم المباشر

الخبز السياحي

هل سيرتفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق المنظومة؟

لا، أكدت وزارة التموين أن سعر الرغيف وعدد الأرغفة المخصصة على البطاقة لن يتغيرا.

متى يبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر على مستوى الجمهورية؟

أول يوليو 2025، بعد نجاح التجربة التجريبية في محافظة بورسعيد.

من يستفيد من منظومة الخصم المباشر؟

تستفيد منها المخابز والمطاحن عبر تسريع التسويات المالية وتقليل التعقيدات الإدارية، فيما يستفيد المواطن بصورة غير مباشرة من خلال انتظام إمدادات الخبز المدعم.

ما الفرق بين منظومة الخصم المباشر والنظام القديم؟

تستبدل المنظومة الجديدة الإجراءات الورقية والإدارية التقليدية بمنظومة إلكترونية أسرع وأكثر شفافية في تسوية المعاملات المالية.

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