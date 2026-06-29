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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو .. الداخلية تقرر مد مبادرة كلنا واحد

كلنا واحد
كلنا واحد
مصطفى الرماح

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهر ، وفى إطار المبادرة تحرص الوزارة على الإحتفال مع المواطنين بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو بتنظيم فعاليات خاصة تتضمن تخفيضات تصل إلى 50%  إعتباراً من الثلاثين من يونيو ولمدة 4 أيام بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وقد كثفت الوزارة إستعداداتها لإطلاق هذه الفعاليات حيث عقدت سلسلة من الإجتماعات التنسيقية مع كبار الموردين وأصحاب المصانع والسلاسل والمحال التجارية والمطاعم والجهات الترفيهية بهدف توفير التخفيضات والعروض الإستثنائية للمواطنين بهذه المناسبة وذلك على النحو التالى ( 104 مول تجارى – 47 دار عرض سينمائى – 72 سلسلة محال حلويات بإجمالى 598 فرع  - 79 سلسلة تجارية بإجمالى 2417 فرع – 301 كيان صناعى بإجمالى 3039 فرع – 201 مطعم وكافيه بإجمالى 1164 فرع – 758 فرع لكيانات طبية) .


مشاركة واسعة ومتنوعة من الكيانات التجارية والخدمية والترفيهية والتى ستقدم عروضاً خاصة للمترددين عليها طوال يوم الثلاثين من يونيو ولمدة 4 أيام فى أجواء إحتفالية تعكس روح المناسبة وتجسد قيم التلاحم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكافة فئات المجتمع على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين.


وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية تزامناً مع الإحتفالات بالمناسبات الوطنية التى تشكل علامةً فارقة فى مسيرة الوطن. 
 

وزارة الداخلية كلنا واحد ثورة الـ 30 من يونيو

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