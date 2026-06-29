حبس محامي شهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تصوير جلسة محاكمة دون إذن

أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم حكمها بمعاقبة عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني، بالحبس لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتصوير ونشر جلسة محاكمة خلسة، وسب وقذف المحامي هاني سامح.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة في القضية رقم 258 لسنة 2025 جنح اقتصادية الجيزة، بعد اتهامه بتصوير إحدى جلسات محاكمات مجلس الدولة دون تصريح، ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنة عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحق المحامي هاني سامح.

وأثبت تقرير الفحص الفني أن المقطع المصور بلغت مدته 6 دقائق و50 ثانية، ويظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا روب المحاماة داخل قاعة المحكمة، وأن عملية التصوير تمت دون إذن وبطريقة خلسة، بما يخالف القانون وضوابط انعقاد الجلسات.

وانتهت النيابة العامة إلى قيد الواقعة جنحة اقتصادية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات، لاتهامه بالاعتداء على حرمة المحاكم والتصوير دون إذن وبث محتوى مسيء.