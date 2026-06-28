الحكومة تدرس تحول الدعم النقدي وتستعد لتطبيق «الخصم المباشر» في هذا الموعد

تشهد منظومة الخبز المدعم في مصر مرحلة جديدة من التطوير تستهدف رفع كفاءة الإدارة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استدامة عمل المخابز، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مستلزمات التشغيل. وبينما تواصل الحكومة دراسة آليات التحول إلى نظام الدعم النقدي، تؤكد الجهات المعنية أن رغيف الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين بنفس السعر والوزن دون أي تغييرات في الوقت الحالي، مع الاستعداد لتطبيق نظام جديد يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في إدارة عمليات الإنتاج.

عبد الله غراب: مقترحات الدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي لم يتم اعتمادها حتى الآن، وما زالت محل دراسة من جانب الحكومة، مشيرًا إلى تأجيل تنفيذها لحين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة وإقرارها بشكل رسمي.

وأوضح غراب، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المقترح الذي جرى تداوله كان يتضمن خفض وزن رغيف الخبز إلى نحو 70 جرامًا، مع رفع سعره إلى 150 قرشًا، إلا أن هذه المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ، ولا تزال ضمن السيناريوهات المطروحة للدراسة فقط.

لا تغيير في سعر أو وزن رغيف الخبز للمواطنين

وشدد رئيس الشعبة العامة للمخابز على أن منظومة الخبز الحالية مستمرة دون أي تغيير بالنسبة للمواطن، مؤكدًا أن المستفيدين من الدعم يحصلون على رغيف الخبز بالسعر الحالي البالغ 20 قرشًا للرغيف، وبوزن 90 جرامًا، مع استمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة الإنتاج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن تعديل سعر الرغيف أو وزنه لا يزال مجرد مقترحات لم يتم إقرارها، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية قبل الانتهاء من دراسة جميع البدائل.

«الخصم المباشر».. مرحلة جديدة لإدارة منظومة الخبز

وأضاف غراب أن الحكومة تستعد لتطبيق مرحلة انتقالية جديدة تعتمد على نظام "الخصم المباشر"، والذي يمنح أصحاب المخابز مسؤولية شراء الدقيق مباشرة من المطاحن، على أن تقوم الدولة بصرف مستحقاتهم المالية وفقًا لحجم الإنتاج الفعلي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين آليات الرقابة والإدارة.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح المخابز مرونة أكبر في توفير احتياجاتها من الدقيق، مع الحفاظ على استمرار إنتاج الخبز المدعم بنفس المواصفات المقررة للمواطنين.

ارتفاع تكاليف الإنتاج يدفع إلى مراجعة تكلفة التصنيع

وأكد غراب أن تطبيق نظام الخصم المباشر يأتي في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والطاقة، وأجور العمالة، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

وأشار إلى وجود لجان مشتركة بين الشعبة العامة للمخابز ووزارة التموين تعمل حاليًا على مراجعة تكلفة تصنيع رغيف الخبز بصورة دقيقة، تمهيدًا لإقرار التعويضات المناسبة لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار المنظومة بكفاءة دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

التوازن بين دعم المواطن واستدامة المنظومة

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الهدف الرئيسي من جميع الإجراءات التي يجري تنفيذها هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم واستقرار المنظومة اقتصاديًا، بما يضمن استمرار توفير الخبز للمواطنين بنفس الجودة، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المخابز في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأكد أن نجاح منظومة الخبز يعتمد على تحقيق هذا التوازن، بما يسمح باستمرار تقديم الدعم لمستحقيه، مع توفير بيئة تشغيل مستقرة للمخابز تمكنها من أداء دورها بكفاءة.

انطلاق المرحلة الأولى مطلع يوليو

وفي سياق متصل، أعلن عبد الله غراب أن الدولة تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من تطوير منظومة الخبز المدعم اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل، من خلال تفعيل نظام "الخصم المباشر"، الذي يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في شراء الدقيق والحصول على مستحقاتهم المالية بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة منظومة الخبز، تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة، وضمان استدامة الدعم، مع استمرار توفير رغيف الخبز للمواطن بالسعر والوزن الحاليين دون أي تغيير.