لليوم الثاني على التوالي.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة

أعلنت الأرصاد الجوية الألمانية تسجيل رقم قياسي جديد في درجات الحرارة في البلاد لليوم الثاني على التوالي، بلغت 41.5 درجة في بلدة موكيرن-درفيتس.



وذكرت الهيئة أن الرقم القياسي الجديد تم تسجيله عند الساعة 16.20 في البلدة الواقعة بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وكانت الهيئة سجلت أمس الجمعة، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند)، درجة حرارة بلغت 41.3 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها في ألمانيا حتى ذلك الحين. لكن هذا الرقم القياسي حطم مجددا اليوم في محطة الرصد الجوية نفسها، إذ أظهر مقياس الحرارة 41.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر في شمال غربي عاصمة ولاية زارلاند.