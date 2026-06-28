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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم السبت ٢٧ يونيو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث أكدا أهمية البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في ترسيخ التهدئة وخفض التصعيد. 

وأكد الوزيران علي أهمية صون أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضرورة ضمان حرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ أي إجراءات احادية من شأنها الإضرار بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية.

كما تناول الوزيران التطورات الخاصة بالأوضاع في لبنان وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة البحر الأحمر في ضوء ثوابت البلدين الشقيقين تجاه هذه الملفات، واتفقا علي استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وزير الخارجية المملكة العربية السعودية العلاقات الثنائية الأوضاع الإقليمية التحديات

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