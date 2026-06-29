رسميا.. جاهزية حسام عبدالمجيد وحمدي فتحي لمواجهة أستراليا

شاركت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للاعب حسام عبد المجيد، وحمدي فتحي من مران المنتخب استعدادا لمباراة استراليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتبت: “عودة موفقة لحمدي فتحي وحسام عبد المجيد وكل التوفيق في المواجهة المقبلة”.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.