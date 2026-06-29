نجم أستراليا يأمل في مواجهة محمد صلاح بكأس العالم

بعد ظهوره الأول في كأس العالم في سن 18 عاما، فإن الدفاع عن مرمى أستراليا ضد محمد صلاح هو الخطوة التالية التي يرغب لوكاس هيرينجتون في تحقيقها في مسيرته المهنية السريعة.

وتعد مشاركة قائد المنتخب المصري صلاح موضع شك في مباراة دور الـ32 ضد المنتخب الأسترالي بعد تعرضه لإصابة خلال التعادل 1-1 ضد إيران، لكن قلب الدفاع يأمل أن يكون لاعب ليفربول السابق جاهزا للعب يوم الجمعة.

وقال هيرينجتون في قاعدة تدريب المنتخب الأسترالي في منطقة خليج سان فرانسيسكو: "من الجيد التنافس ضد لاعبين من هذا النوع، في الحقيقة، هذا هو المكان الذي تريد أن تكون فيه، هؤلاء هم من تريد مواجهتهم".

وتابع: "لذا، فإن الحصول على هذه الفرصة، آمل أن تكون مميزة، وأنا متشوق للغاية لها."

مواجهة صلاح

أصبح هيرينجتون أصغر لاعب في المنتخب الأسترالي لكرة القدم يبدأ مباراة في البطولة العالمية، وذلك في مباراة حاسمة ضمن دور المجموعات ضد باراجواي.

وفي مباراته الدولية الخامسة فقط، لم يرتكب أي خطأ تقريبا في التعادل السلبي 0-0 ضد منتخب أمريكا الجنوبية، مما ضمن أن تواجه أستراليا مصر بصفتها الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدلاً من مواجهة ألمانيا بصفتها صاحبة المركز الثالث.

وأضاف: “كانت تلك أفضل لحظة في حياتي، كنت أعرف مدى أهمية تلك المباراة، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للبلد بأكمله، لذا كنت أتطلع إلى ذلك، من الواضح أنني كنت أحلم بتلك اللحظة منذ أن كنت طفلاً، وأردت حقًا أن أستمتع بها.”

سيسعى فريق توني بوبوفيتش إلى أن يصبح أول فريق أسترالي يفوز بمباراة إقصائية في كأس العالم.

وقد تكون هناك المزيد من اللحظات الذهبية لهيرينجتون في المستقبل القريب، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.