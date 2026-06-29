التلفزيون الجزائري يعلن نقل مواجهة السنغال وبلجيكا في كأس العالم

أعلن التلفزيون الجزائري عن نقل مباراة السنغال وبلجيكا، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم، وذلك عبر شاشته المفتوحة، ليتيح للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة مجانًا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لما يملكه المنتخبان من عناصر مميزة، حيث يسعى كل منهما إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في البطولة.

ويأتي قرار التلفزيون الجزائري بنقل اللقاء في إطار حرصه على تقديم أبرز مباريات كأس العالم للمشاهدين، خاصة المواجهات التي تحظى بمتابعة كبيرة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بما يعزز من فرص الجماهير في متابعة الحدث العالمي عبر البث الأرضي والفضائي.