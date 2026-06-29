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لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقطة حصدت ملايين المشاهدات .. قصة التوأم الفاتن في كأس العالم 2026

فاتنتي كأس العالم 2026
فاتنتي كأس العالم 2026
أحمد أيمن

تحولت لقطة عابرة التقطتها كاميرات النقل التلفزيوني خلال مباراة منتخب البرتغال الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى حديث الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما خطفت شقيقتان توأم الأنظار أثناء وجودهما في المدرجات لمساندة المنتخب البرتغالي.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال قد تعادل مع نظيره الكولومبي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد، على ملعب ميامي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في لقاء مباشر على صدارة المجموعة الحادية عشر.

بهذا الفوز، تصدر منتخب كولومبيا برصيد 7 نقاط، ثم البرتغال 5 نقاط، ثم الكونغو 4 نقاط وأوزباكستان في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

قصة فاتنتي كأس العالم 2026

بدأت القصة عندما ركزت الكاميرات على الفتاتين خلال مواجهة البرتغال وكولومبيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث ظهرتا وهما تتابعان أحداث اللقاء بانفعالات واضحة بعد إهدار إحدى الفرص الخطيرة، لتنتشر اللقطة سريعًا ويحصد الفيديو ملايين المشاهدات في وقت قصير.

وظهرت التوأمتان مرتديتين قميص منتخب البرتغال، حيث عكست تعابير وجهيهما حجم التوتر الذي عاشه المشجعون خلال المباراة، خاصة بعد ضياع فرصة محققة للتسجيل في الشوط الأول، إذ وضعت إحداهما يديها على رأسها، في حين بدت الأخرى في حالة اندهاش وقلق، لتصبح ردود فعلهما واحدة من أكثر اللقطات تداولًا عقب نهاية اللقاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد بصورة لافتة، حيث امتلأت التعليقات بالإشادة بجمال الشقيقتين، فيما تساءل كثيرون عن هويتهما، واعتبر البعض أن اللقطة كانت من أبرز المشاهد التي شهدتها المباراة خارج المستطيل الأخضر.

من هما فاتنتي المونديال؟

مع اتساع دائرة الاهتمام، كشفت تقارير إعلامية أن إحدى الشقيقتين هي ماتيلد نيفا، صديقة جناح المنتخب البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، بينما كانت برفقتها شقيقتها التوأم ماريا، وهو ما أثار فضول الجماهير التي سارعت للبحث عن هويتهما بعد انتشار صورهما بشكل واسع.

ولم تقتصر مشاعر إحباط الفتاتين على نتيجة المباراة فقط، إذ بدت ماتيلد نيفا غير سعيدة بعد عدم مشاركة صديقها فرانسيسكو كونسيساو في اللقاء، رغم ظهوره بديلًا في المباراتين السابقتين أمام الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان خلال دور المجموعات. 

كما أشارت تقارير إلى أن علاقة الثنائي بدأت عام 2023، وحرصا منذ ذلك الوقت على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، رغم ظهورهما معًا في مناسبات قليلة، من بينها انتقال اللاعب إلى يوفنتوس.

ويستعد منتخب البرتغال الآن لخوض مواجهة قوية أمام كرواتيا في دور الـ32، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني، على أمل مواصلة مشواره في البطولة وإنعاش حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.

كأس العالم 2026 فاتنتي كأس العالم 2026 التوأم الفاتن توأم البرتغال مباراة البرتغال وكولومبيا

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