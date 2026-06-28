التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كولومبيا والبرتغال في كأس العالم 2026

انتهى الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمع منتخبي كولومبيا والبرتغال بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب ميامي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لحسم صدارة المجموعة الحادية عشرة.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء أداءً سريعًا ومفتوحًا من جانب المنتخبين، حيث تبادل اللاعبون السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متواصلة من أجل تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون هز الشباك.

وفرض منتخب البرتغال أسلوبه في بعض فترات المباراة من خلال الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من وسط الملعب، بينما اعتمد منتخب كولومبيا على التحولات السريعة والهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على دفاع منافسه، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن الفريقين.

كما شهد الشوط الأول عددًا من الفرص الواعدة أمام المرميين، إلا أن غياب الدقة في إنهاء الهجمات وتألق الخطوط الخلفية أدى إلى استمرار النتيجة السلبية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

تشكيل منتخب كولومبيا

دخل المنتخب الكولومبي المباراة بتشكيلة متوازنة، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه صدارة المجموعة والتأهل بأفضلية إلى الأدوار الإقصائية، مع الاعتماد على القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

تشكيل منتخب البرتغال

بدأ منتخب البرتغال اللقاء بتشكيل ضم: ديوجو كوستا في حراسة المرمى، وأمامه روبن دياز، وريناتو فيجا، وجواو كانسيلو، ونونو مينديز، وفي خط الوسط برونو فرنانديز، وروبن نيفيز، وفيتينيا، بينما قاد الهجوم كل من كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وبيدرو نيتو.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة أكبر، في ظل رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة، خاصة أن التعادل قد يفتح الباب أمام حسابات معقدة في ترتيب المجموعة، وهو ما يدفع الجهازين الفنيين لإجراء تعديلات هجومية من أجل حسم المواجهة قبل صافرة النهاية