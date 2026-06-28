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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خناقة حريمي.. كواليس أزمة جورجينا وصديقة نجم البرتغال فى المونديال

رونالدو ونيفيز
رونالدو ونيفيز
القسم الرياضي

في الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة داخل المستطيل الأخضر في بطولة كأس العالم 2026 إنتقلت الإثارة الي منتخب البرتغال بعد انتهاء المباراة بالتعادل المخيب 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وتعرض رونالدو لانتقادات بسبب أدائه وفي المقابلة الصحفية دافع جواو نيفيز عن رونالدو لكنه قال جملة اعتبرها بعض المشجعين المتعصبين تقليلاً من الدون ،حيث قال الجميع يعرف ما قدمه رونالدو، لكنه في هذا الوقت لا يختلف عنا، هو لاعب آخر هنا لمساعدتنا.

هجوم الجماهير وفبركة التعليقات المزيفة

جماهير رونالدو المتعصبة شنت هجوماً حاداً على نيفيز وعلى حسابات حبيبته مادالينا أراغاو على إنستغرام لدرجة أنها اضطرت لإغلاق التعليقات. 
حيث ظهر تعليق منسوب لمادالينا وهي ترد على الجماهير وتقول قولوا للأفضل في التاريخ رونالدو أن يعتزل، إنه أناني جدا.

دخول جورجينا علي الخط

جورجينا رودريغيز وقعت في الفخ وصدقت أن مادالينا قالت ذلك فعلاً، فدخلت وعلقت بشكل ساخر ولاذع على المنشور قائلة: واو!! انظروا كيف يتربى هذا الجيل الجديد!! أو هذا الجيل الجديد يأتي بقوة!!، في إشارة إلى أن الجيل الجديد لا يحترم تاريخ رونالدو. 


تدارك الموقف 
اتضح تماماً أن التعليق المنسوب لمادالينا أراغاو مزيف ومفبرك 100% وأنها لم تقل ذلك إطلاقاً عن رونالدو، فقامت جورجينا بحذف تعليقها فوراً بعد أن أدركت الخطأ.

لكان لقطات الشاشة كانت قد انتشرت وتسببت في اشتعال السوشيال ميديا والبرامج الرياضية حول حرب الزوجات في معسكر البرتغال.

رونالدو جورجينا نيفيز الكونغو كأس العالم

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