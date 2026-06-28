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كولومبيا تتصدر المجموعة الحادية عشرة بعد التعادل مع البرتغال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولومبيا تتصدر المجموعة الحادية عشرة بعد التعادل مع البرتغال

البرتغال وكولومبيا
البرتغال وكولومبيا
رباب الهواري

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد ما تعادل منتخبا البرتغال وكولومبيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميامي صباح الأحد، ليحسم كل منتخب موقعه في جدول الترتيب قبل انطلاق منافسات دور الـ32.

شوط أول متوازن دون أهداف

شهدت أحداث الشوط الأول أداءً متقاربًا بين المنتخبين، مع أفضلية نسبية لمنتخب كولومبيا من حيث الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص. ونجح لاعبو كولومبيا في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب بنسبة بلغت 54 بالمئة، كما سددوا ثلاث كرات على المرمى، مقابل محاولتين فقط للمنتخب البرتغالي، إلا أن جميع الفرص افتقدت اللمسة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استمرار التعادل حتى صافرة النهاية

في الشوط الثاني، حاول المنتخبان الوصول إلى الشباك من خلال عدة هجمات، لكن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف. واستمرت النتيجة السلبية حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، ليخرج كل فريق بنقطة من المواجهة الأخيرة في دور المجموعات.

ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثالثة

بهذه النتيجة، رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى سبع نقاط، لينهي دور المجموعات في صدارة المجموعة الحادية عشرة، بينما وصل رصيد منتخب البرتغال إلى خمس نقاط، ليحجز المركز الثاني ويتأهل أيضًا إلى دور الـ32.

وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل انطلاق هذه المباراة، إلا أن المواجهة كانت حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول والوصيف. ونجح المنتخب الكولومبي في الحفاظ على الصدارة بفضل رصيده الأعلى، فيما اكتفى المنتخب البرتغالي بقيادة قائده كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني، ليواصل مشواره في البطولة بطموحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حيث ينتظر كل منتخب التعرف على منافسه في دور الـ32 مع انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية. 

كأس العالم اخبار الرياضة البرتغال كولومبيا

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