صراع الأساطير .. أبرز هدافي كأس العالم عبر التاريخ

مع كل نسخة جديدة من كأس العالم يتجدد الصراع بين كبار نجوم كرة القدم على تسجيل أسمائهم في سجلات البطولة بأحرف من ذهب وبينما تتغير الأجيال تبقى المنافسة على لقب الهداف التاريخي للمونديال واحدة من أكثر السباقات إثارة في عالم الساحرة المستديرة.

وعلى مدار أكثر من تسعة عقود، شهدت بطولة كأس العالم بروز العديد من النجوم الذين نجحوا في ترك بصمة استثنائية، ليصبح الصراع على لقب الهداف التاريخي للمونديال واحدا من أكثر السباقات إثارة في تاريخ اللعبة.

ومع استمرار منافسات كأس العالم 2026 فرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه على قمة الهدافين التاريخيين بينما يواصل الفرنسي كيليان مبابي مطاردة المجد بخطوات ثابتة، في سباق مفتوح على جميع الاحتمالات.

ليونيل ميسي.. ملك هدافي المونديال

نجح قائد منتخب الأرجنتين في اعتلاء صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 19 هدفًا، بعدما واصل تألقه خلال النسخة الحالية من البطولة.

وخاض ميسي 29 مباراة في ست نسخ مختلفة من كأس العالم سجل خلالها هدفا في نسخة 2006، وأربعة أهداف في 2014 وهدفا في 2018 وسبعة أهداف في مونديال 2022 قبل أن يضيف ستة أهداف جديدة في نسخة 2026.

ميسي

كيليان مبابي.. الوريث المنتظر

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ رغم صغر سنه، بعدما وصل إلى 16 هدفًا خلال ثلاث مشاركات فقط في كأس العالم.

وسجل مبابي 4 أهداف في مونديال 2018 ثم أضاف 8 أهداف في نسخة 2022 قبل أن يسجل 4 أهداف حتى الآن في مونديال 2026 ليصبح أبرز المرشحين لاعتلاء الصدارة التاريخية مستقبلا.

كيليان مبابي

كلوزه.. القناص الألماني الخالد

رغم فقدانه صدارة الهدافين التاريخيين، لا يزال الألماني ميروسلاف كلوزه يحتفظ بمكانة خاصة في تاريخ البطولة، بعدما سجل 16 هدفًا خلال 24 مباراة خاضها في أربع نسخ متتالية بين عامي 2002 و2014.

ميروسلاف كلوزه

رونالدو نازاريو.. الظاهرة التي لا تنسى

يأتي البرازيلي رونالدو نازاريو في المركز الرابع برصيد 15 هدفًا، سجلها خلال ثلاث مشاركات في كأس العالم، أبرزها نسخة 2002 التي أحرز خلالها 8 أهداف وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب.

رونالدو نازاريو

أسماء خالدة في سجلات المونديال

وتضم قائمة أبرز هدافي كأس العالم عبر التاريخ عددا من الأسماء التي صنعت المجد في البطولة، يأتي على رأسها الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدفا والفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة برصيد 13 هدفا خلال مونديال 1958.

كما تضم القائمة الأسطورة البرازيلية بيليه برصيد 12 هدفا، إلى جانب الإنجليزي هاري كين، والألماني يورجن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس برصيد 11 هدفًا لكل منهم.

بيليه

في المقابل، يتقاسم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا والبرتغالي كريستيانو رونالدو المركز التالي برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

صراع مفتوح بين ميسي ومبابي

وتؤكد قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم أن الأرقام القياسية لا تعرف المستحيل فبينما يواصل ميسي تعزيز رقمه التاريخي في صدارة الهدافين يقترب مبابي تدريجيا من القمة في سباق يبدو مرشحا للاستمرار خلال السنوات المقبلة.