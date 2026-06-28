فيليب لام يطالب بتغيير تشكيل ألمانيا.. ويطالب بعودة «كيميتش» إلى وسط الملعب

طالب فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا السابق، الجهاز الفني لـ"الماكينات" بإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي خلال مشوار الفريق في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هناك حاجة لإعادة ترتيب بعض المراكز من أجل زيادة الاستقرار قبل المواجهات الحاسمة في البطولة.

ودعا لام إلى استبعاد ألكسندر بافلوفيتش من التشكيلة الأساسية، مع إعادة جوشوا كيميتش إلى مركزه المعتاد في خط الوسط، معتبرًا أن إمكانيات لاعب بايرن ميونخ ستكون أكثر فائدة للفريق في هذا المركز.

لام ينتقد أداء بافلوفيتش في المونديال

وقال لام في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "خط الوسط كان غير مستقر بشكل خاص، وألكسندر بافلوفيتش لم يقنعني حقًا في هذه البطولة. لاحظت عددًا كبيرًا من فقدان الكرة في مواقف بسيطة، كما أنه لا يشغل أفضل المراكز داخل الملعب".

وأضاف قائد ألمانيا السابق أن الفريق بحاجة إلى لاعب يمنحه المزيد من التوازن والسيطرة في وسط الملعب، مشيرًا إلى أن عودة كيميتش لهذا الدور قد تكون الحل المناسب في المرحلة المقبلة.

كيميتش هو الحل لاستعادة التوازن

وأوضح لام: "أرى أن جوشوا كيميتش يجب أن يلعب في خط الوسط. لقد قدم مستويات كبيرة في هذا المركز منذ نحو عشر سنوات، سواء مع المنتخب الألماني أو مع بايرن ميونخ".

وتابع: "وجوده في الوسط سيمنح الفريق مزيدًا من الاستقرار، وستظهر إمكانياته بشكل أكبر، فهو يستطيع مساعدة الخط الدفاعي، وفي الوقت نفسه يملك القدرة على صناعة الفارق هجوميًا من خلال تمريراته الطويلة".

ترشيح نميشا لمجاورة كيميتش

وأشار لام إلى أن فيليكس نميشا هو الخيار الأنسب للعب بجوار كيميتش في الوقت الحالي، مؤكدًا أن استمرار بافلوفيتش في التشكيل الأساسي ليس الخيار الأفضل من وجهة نظره.

وقال: "فيليكس نميشا هو الخيار الأنسب إلى جانب كيميتش، لذلك أعتقد أن بافلوفيتش يجب أن يخرج من التشكيل الأساسي".

لام يرفض استمرار كيميتش كظهير أيمن

وفي ختام تصريحاته، شدد لام على ضرورة الاستفادة من كيميتش في وسط الملعب بدلًا من إشراكه كظهير أيمن، مقترحًا الدفع بفالديمار أنتون في هذا المركز.

وقال: "سأدفع بفالديمار أنتون في مركز الظهير الأيمن، وكيميتش في خط الوسط. إشراك كيميتش كظهير لا يُنصف إمكانياته، فقيادته ونقاط قوته يحتاجها المنتخب في وسط الملعب".

وكان منتخب ألمانيا قد تلقى خسارة أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، إلا أن الهزيمة لم تؤثر على تأهله إلى دور الـ32 بعدما ضمن صدارة مجموعته، حيث يستعد لمواجهة باراجواي مساء الاثنين المقبل في الأدوار الإقصائية.