عودة موفقة لـ حمدي فتحي وحسام عبد المجيد.. وكل التوفيق في المواجهة المقبلة

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم ٣ يوليو المقبل في دور ال٣٢ لكأس العالم ٢٠٢٦.

شهدت التدريبات عودة حسام عبد المجيد وشارك حمدي فتحي في جزء من المران ، بينما أدى محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية .

وحضر مران منتخب مصر ، هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين أعضاء المجلس