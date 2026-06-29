مانشستر سيتي يعلن تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا للفريق حتى 2029

أعلن نادي مانشستر سيتي، رسميًا، الاثنين، تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا للفريق لمدة 3 مواسم، خلفًا للإسباني بيب جوارديولا.

وذكر النادي- في بيان عبر موقعه الرسمي- "يسر نادي مانشستر سيتي أن يعلن رسميًا تعيين إنزو ماريسكا مديرًا فنيًا للفريق".. مضيفًا أن المدرب الإيطالي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2029.

وأضاف أن هذه ستكون هي الفترة الثالثة لماريسكا مع النادي، وهو يأتي محملًا بخبرة واسعة ونجاحات مُذهلة على أعلى المستويات.

وعقب توقيع عقده مع النادي.. قال ماريسكا في تصريحات للموقع الرسمي: "أعرف مانشستر سيتي جيدًا، وفرصة تدريب هذا الفريق رائعة بالنسبة لي".

وتابع قائلاً: "أتطلع بشوق لبدء تدريب اللاعبين، أريد أن نفوز وأن نلعب كرة قدم جميلة، وأن نستمتع بضغط تمثيل مانشستر سيتي".

وكان المدرب الإيطالي قد تولى تدريب تشيلسي في الفترة من صيف عام 2024 حتى يناير 2026.