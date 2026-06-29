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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثأر أم مفاجأة جديدة؟.. البرازيل تصطدم باليابان في موقعة نارية بالمونديال

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الياباني مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 ومواصلة المشوار في البطولة.

وتقام المباراة على ملعب هيوستن في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع بين أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب وأحد المنتخبات الآسيوية الطامحة لتحقيق إنجاز تاريخي.

البرازيل تتسلح بالتاريخ أمام اليابان

تحمل مواجهة اليوم الرقم الثاني بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم بعدما سبق أن التقيا في دور المجموعات بمونديال 2006 حين نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة يتفوق منتخب البرازيل بشكل واضح، إذ التقى المنتخبان في 14 مباراة سابقة بمختلف البطولات والمباريات الودية، حقق خلالها "السيليساو" 11 انتصارا مقابل تعادلين فيما حقق المنتخب الياباني فوزا وحيدا.

وجاء الانتصار الوحيد لمنتخب اليابان في آخر مواجهة جمعت المنتخبين وديًا في أكتوبر الماضي، عندما فاز "الساموراي الأزرق" بنتيجة 3-2، ما يمنح لقاء اليوم طابعًا ثأريًا بالنسبة للمنتخب البرازيلي.

مشوار المنتخبين في مونديال 2026

تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط عقب تحقيقه انتصارين وتعادل واحد، مسجلا 7 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط.

في المقابل، حجز منتخب اليابان بطاقة التأهل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط إثر تحقيق فوز واحد وتعادلين وسجل لاعبوه 7 أهداف مقابل استقبال 3 أهداف.

صراع التأهل إلى دور الـ16

يدخل المنتخب البرازيلي المباراة مدعوما بخبرته الكبيرة وتاريخه العريق في البطولة ساعيا إلى مواصلة مشواره نحو اللقب السادس في تاريخه.

في المقابل، يطمح المنتخب الياباني إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية، من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

موعد مباراة البرازيل واليابان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة البرازيل واليابان اليوم الإثنين 29 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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