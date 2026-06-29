لابيد يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.. وغولان: التحالف معه موعد مع محتال

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن حزبه لن ينضم إلى أي حكومة يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير "لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة" وسيخسر الانتخابات المقبلة، وذلك رداً على تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

وأضاف لابيد، خلال اجتماع كتلة حزب "يش عتيد"، أن حزبه يرفض الجلوس مع نتنياهو، محملاً حكومته مسئولية أحداث السابع من أكتوبر والأزمات التي شهدتها إسرائيل، ومؤكداً أن المعارضة تسعى إلى تشكيل حكومة "مهنية ونزيهة" بعد الانتخابات المقبلة.

وانتقد لابيد حزبي بيني غانتس وديدي سيمحي، معتبراً أنهما يعملان لصالح نتنياهو سياسياً، على حد تعبيره.

من جانبه، هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أنها تأتي في إطار محاولة لاستعادة التأييد الشعبي قبل الانتخابات، وشبّه الانضمام إلى حكومة برئاسته بـ"الخروج في موعد مع محتال على تطبيق تيندر"، داعياً أحزاب المعارضة إلى عدم الانضمام إليه.

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، دعوات نتنياهو إلى الوحدة الوطنية، قائلاً إن الاختبار الحقيقي يكمن في الأفعال وليس الشعارات، مشيراً إلى أن سياسات الحكومة، ومنها السعي لتشكيل لجنة تحقيق سياسية، تزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.