بعد 96 عاما من الانتظار .. فرنسا والسويد في مواجهة تاريخية بالمونديال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا والسويد في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل طابعا تاريخبا استثنائيا بعدما انتظر المنتخبان ما يقرب من قرن كامل للالتقاء لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسلط تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على هذه المواجهة الفريدة التي تنهي واحدة من أغرب المفارقات في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في المونديال رغم تاريخهما الطويل وحضورهما المستمر على الساحة العالمية.

انتظار تاريخي ينتهي أخيرا

منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 لم تشهد البطولة أي مواجهة بين فرنسا والسويد، رغم خوض المنتخب الفرنسي 76 مباراة في تاريخ المونديال، مقابل 54 مباراة للمنتخب السويدي.

وكانت نسخة 1958، التي استضافتها السويد، الأقرب لتحقيق المواجهة، إلا أن منتخب البرازيل أطاح بفرنسا من الدور نصف النهائي، ليؤجل اللقاء المنتظر لعقود طويلة.

ورغم غياب المواجهات في كأس العالم، فإن المنتخبين التقيا في العديد من المناسبات القارية والدولية.

وشهدت بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1992 تعادل المنتخبين بنتيجة 1-1، قبل أن تحقق السويد فوزا شهيرا على فرنسا بنتيجة 2-0 في يورو 2012، بفضل الهدف التاريخي الذي سجله زلاتان إبراهيموفيتش.

كما تبادل المنتخبان الانتصارات خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، بعدما فاز كل منتخب على أرضه بنتيجة 2-1.

فرنسا تدخل بثقة الكبار

يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات محققا ثلاثة انتصارات متتالية مع تسجيل 10 أهداف.

ويعول المدير الفني ديدييه ديشامب على القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها "الديوك" بوجود مجموعة مميزة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي ومايكل أوليس وعثمان ديمبيلي.

ورغم التفوق النظري، شدد ديشامب على ضرورة التعامل بحذر مع مباريات الأدوار الإقصائية، مؤكدا أن مثل هذه المواجهات لا تعترف بالأسماء أو الترشيحات المسبقة.

السويد تبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب السويدي المواجهة دون ضغوط كبيرة، بعدما تأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ويأمل المنتخب الاسكندنافي في استغلال خبرة لاعبيه واللعب بأريحية لتحقيق مفاجأة جديدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

كما أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صعوبة المواجهة أمام فرنسا، مشيرًا إلى أن استغلال لحظات التراجع أو فقدان التركيز سيكون مفتاح المنتخب السويدي لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة فرنسا والسويد

تقام مباراة فرنسا والسويد على ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا للطابع التاريخي الذي تحمله هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم.

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

ورغم الترشيحات التي تصب في مصلحة المنتخب الفرنسي، فإن تاريخ كأس العالم أثبت مرارًا أن المفاجآت تبقى جزءا أصيلا من البطولة.

وبعد 96 عاما من الانتظار، يلتقي المنتخبان أخيرا في مباراة قد تفتح صفحة جديدة في تاريخ مواجهاتهما وتضيف فصلا جديدا إلى ذاكرة كأس العالم.