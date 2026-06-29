الخارجية: السفارة المصرية بالصومال توفر وسيلة تواصل للبحارة المخطوفين مع أسرهم

في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحادث اختطاف سفينة النقل MT Eureka واحتجازها أمام السواحل الصومالية، وجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف السفينة، التي يضم طاقمها عدداً من البحارة المصريين.

كما تتابع السفارة المصرية في مقديشيو بشكل مستمر مع السلطات الصومالية، وتجري اتصالات على أعلى مستوى مع كافة الجهات الصومالية المعنية لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة، والعمل على سرعة الإفراج عنهم. كما قامت السفارة بتوفير وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للاطمئنان عليهم.

ومن جانب آخر، تم توجيه السفارة المصرية في الرياض، والمعتمدة لدى الحكومة اليمنية، بالتواصل مع كافة الجهات الرسمية اليمنية ومع مالك السفينة، للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين، وتوفير أجواء معيشية لائقة خلال فترة تواجدهم على متن السفينة.

كما وجه وزير الخارجية القطاع القنصلي بالوزارة بالالتقاء الدوري بأهالي البحارة، لاطلاعهم على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لسرعة الإفراج عن البحارة المخطوفين.