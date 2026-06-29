تعليمات أمنية.. بيان عاجل من قطر بشأن الأنشطة البحرية

أصدرت وزارة النقل القطرية، اليوم الاثنين بيانا عاجلا نصحت فيه بالتوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية الأخرى حتى إشعار آخر.

وقالت النقل القطرية، إنه "حرصا على السلامة العامة، تهيب وزارة المواصلات بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان، أنه يُستثنى من ذلك السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي تواصل عملياتها وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

يأتي هذا الإجراء الاحترازي المؤقت بناءً على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، كما تهيب الوزارة القطرية بالجميع الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم، مؤكدةً أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.