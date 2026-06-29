البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى الدوحة لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقد سبق أن ساهم المستشاران المقربان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قيادة المفاوضات مع إيران قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البلاد في فبراير الماضي وأثناء الحرب.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيُعقد، غداً /الثلاثاء/ في الدوحة.