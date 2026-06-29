قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم
منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور
الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني
أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي
أحمد موسى: إيران لن تتخلى عن السلاح النووي
القطارات كانت مريضة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات
إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل
خالد عبد الغفار وهالة زايد وكمال أبو عيطة الأبرز .. وزراء وشخصيات عامة في عزاء وزير الصحة الأسبق
برصاص الاحتلال.. استشهاد حارس مرمى خدمات خانيونس سليم الأشقر
فيفا يعوض مانشستر يونايتد بمبلغ ضخم بعد إصابة لاعبه في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسين خضير: ثورة 30 يونيو أرست دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي

حسين خضير
حسين خضير

أكد النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة وطنه، والحفاظ على هويته الوطنية، وإنقاذ مؤسسات الدولة من مخططات الفوضى والانقسام، لتبدأ مصر مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتنمية والبناء.

التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة

وقال خضير، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن هذه الثورة جسدت أسمى معاني التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد تاريخي غير مسبوق للتعبير عن إرادتهم الحرة، لتنحاز القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إرادة الشعب، وتحمي الدولة من مصير مجهول كان يهدد حاضرها ومستقبلها.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية وطنية جسيمة في واحدة من أدق المراحل التي مرت بها مصر، واستطاع برؤية استراتيجية وقيادة رشيدة أن يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويطلق مسيرة تنموية شاملة شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصحة، الذي شهد طفرة غير مسبوقة من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والقضاء على قوائم الانتظار، وإطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وتطوير المستشفيات والبنية الصحية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

بناء دولة حديثة قوية وقادرة على مواجهة الأزمات

وأوضح خضير أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو لم يكن ليتحقق إلا بوجود قيادة سياسية تمتلك الإرادة والرؤية، وشعب واعٍ أدرك حجم التحديات، فالتف الجميع حول مشروع وطني يستهدف بناء دولة حديثة قوية وقادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى الرئيس السيسي دعائمها تقوم على تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

واختتم النائب حسين خضير بيانه بتوجيه التحية إلى الشعب المصري العظيم، وقواته المسلحة، ورجال الشرطة، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل حماية الوطن، مؤكدًا أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة، ودليلًا على قدرة المصريين على حماية دولتهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النواب البرلمان مجلس النواب حسين خضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

ترشيحاتنا

رابح ماجر

تعليق قوي من رابح ماجر على مواجهة سويسرا بكأس العالم

الأهلي

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

ميروسلاف كوبيك

الاتحاد التشيكي ينفصل بالتراضي عن المدرب كوبيك

بالصور

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد