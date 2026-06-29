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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحق في الإنترنت.. النواب يطالب بخطة لإنهاء قوائم انتظار التليفون الثابت

رئيس اتصالات النواب
رئيس اتصالات النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن خدمات الإنترنت أصبحت من الخدمات الأساسية للمواطن المصري، شأنها شأن الكهرباء ومياه الشرب، ولم تعد خدمة ترفيهية ،  يمكن الاستغناء عنها، مشددًا على ضرورة التوسع في تحسين البنية التحتية للاتصالات وضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات، وذلك بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التنفيذية المعنية.

نقص خطوط التليفون الثابت

وأوصت اللجنة بسرعة حصر جميع العزب والنجوع التي تعاني من نقص خطوط التليفون الثابت، وحصر المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار، تمهيدًا لوضع خطة زمنية لإنهاء تلك المشكلات وتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة.

حل جميع المشكلات المتعلقة بخدمات الاتصالات

من جانبه، أكد ممثل وزارة الاتصالات حرص الوزارة الكامل على حل جميع المشكلات المتعلقة بخدمات الاتصالات، موضحًا أن أي منطقة لا يمكن خدمتها من خلال شبكات الألياف الضوئية سيتم العمل على إيجاد البدائل الفنية المناسبة، مع الالتزام بتوصيل خدمات الاتصالات للمواطنين وتحسين جودة الخدمة.

 اعلي معدلات من الجودة في توصيل الخدمات للمواطن المصري

وأكد النائب محسن حتة عضو لجنة الاتصالات باننا علي ثقة في الخطط التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشان الانتهاء من جميع قوائم الانتظار ، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها وزارة الاتصالات ، والوصول الي اعلي معدلات من الجودة في توصيل الخدمات للمواطن المصري.

وخلال الاجتماع، انتقد النائب محمد نشأت العمدة، مقدم طلب الإحاطة، استمرار أزمة عدم إتاحة اشتراكات جديدة لخطوط التليفون الثابت بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار وصلت إلى نحو 4 آلاف طلب، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنهاء معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خدمات الاتصالات الأساسية

مجلس النواب النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات

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