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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتحديد الأولويات.. رئيس النواب يفتح نقاشًا موسعًا مع تكتل تنسيقية شباب الأحزاب

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
محمد الشعراوي

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، ورحب رئيس المجلس بأعضاء التكتل، وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول الأداء البرلماني خلال الفترة الماضية، وأولويات المرحلة المقبلة.

تناول اللقاء عددًا من الملفات التشريعية والرقابية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الدور البرلماني في دعم جهود الدولة، وتطوير الأداء التشريعي بما يستجيب لتحديات المرحلة واحتياجات المواطنين، كما شهد تبادلًا للرؤى والأفكار حول عدد من القضايا الوطنية ذات الأولوية.

تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب 

وأكد أعضاء تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اللقاء استمرار التزامهم بأداء دورهم البرلماني التشريعي والرقابية، من خلال تقديم مشروعات قوانين وأدوات رقابية تعبر عن احتياجات المواطنين، مع الحرص على ترسيخ الحوار والتعاون بين مختلف القوى السياسية تحت قبة البرلمان.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين رئيس مجلس النواب وتكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يضم نواب من مختلف الانتماءات السياسية، في تجربة برلمانية تعكس التنوع السياسي والعمل المشترك، وتؤكد أن الاختلاف في الأيديولوجيات السياسية والانتماءات الحزبية لا يحول دون الاتفاق على هدف واحد، وهو خدمة الوطن والمواطن.

تنسيقية شباب الأحزاب مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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