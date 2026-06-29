الحكومة العراقية: القبض على 21 متهما في ملفات الفساد.. ورفع الحصانة عن النواب المتورطين

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء أرسى رؤية الحكومة على أرض الواقع خلال الأسابيع الماضية ركزت على محاربة الفساد في العراق .
وقال في كلمته في مؤتمر صحفي:" ارئيس الوزراء وجه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية:" التحقيقات الجارية تقود إلى شبكة من الأسماء المتورطة في الفساد والحكومة مستمرة في هذا الصدد".
وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية:"لا تمييز في محاسبة المتورطين بالفساد والقانون يطبق على الجميع".
وأكمل المتحدث باسم الحكومة العراقية: ستكون هناك إجراءات رادعة ضد المتورطين في قضايا الفساد".
وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية:" إلقاء القبض على 21 متهما متورطين في ملفات الفساد.. وتم رفع الحصانة عن النواب المتورطين في قضايا الفساد".