رئيس شباب النواب ينتقد تأخر تسليم استاد المصري ..ويتعهد بحل الأزمة قبل نهاية 2026

انتقد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدم الانتهاء من كافة الأعمال بنادي المصري البورسعيدي ، مما شكل عبء كبير علي الجماهير التي تتنقل خلف فريقها من محافظة لأخرى.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد فرغلي ، وحسن عمار ، بشأن عدم افتتاح استاد المصري البورسعيدي في موعده ، وذلك بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب ، ومحمد عبدالنبي مدير الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت الشبابية بالوزارة .



ووجه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من الاسئلة لمسؤولي وزارة الشباب ، قائلا لماذا لم يتم تحديد موعد نهائي وملزم للانتهاء من الأعمال!، وماهي القيمة الفعلية للمقايسة، وهل بلغت 2 مليار و300 مليون جنيه بالفعل بعدما كانت ٦٠٠ مليون جنيه ؟ متابعا ما هي مبررا استمرار التأخير، في ظل تضاعف التكلفة وتصاعد معاناة النادي وجماهيره التي تتحمل أعباء اللعب خارج المدينة منذ سنوات؟

وتعهد رئيس لجنة الشباب ، بالسعي جاهدا لتحقيق حلم جماهير بورسعيد ، بسرعة الانتهاء من تسليم استاد المصري ، بنهاية العام الجاري ، مؤكدا أن اللجنة مثلما نجحت في حل إشكالية ارض نادي الزمالك فلن يهدأ لها بال الا برفع المعاناة عن جماهير بورسعيد ، بتسليم الاستاد في شهر ديسمبر المقبل .

التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد



وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد والشركة المنفذة لمشروع ستاد النادي المصري ببورسعيد لوضع جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع بحد أقصى شهر ديسمبر المقبل .

من جانبه قال النائب حسن عمار ، أنه اكتشف أثناء عضويته بمجلس إدارة النادي المصري أن استاد المصري، المدرج ضمن استادات أمم أفريقيا، 2019 مدرجاته "آيلة للسقوط".

وضع حجر الأساس عام 2021



وأكد أنه تم وضع حجر الأساس عام 2021، بمدة تنفيذ تنتهي في 2023. إلا أن الأعمال تعطلت بسبب "تعثر التدفقات المالية من الدولة"، بحسب النائب. لافتا إلي أن أن الاتفاق التالي كان يقضي بتحمل محافظة بورسعيد 25% من التكلفة، ووزارة الشباب والرياضة 75%. "المحافظة التزمت.. والوزارة لم تلتزم"، مؤكداً حصول النادي على وعود متكررة من الشركة المنفذة.

من جانبه قال النائب احمد فرغلي ، أن الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة في الفصل التشريعي السابق والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب السابق تدخلا وعرضا الأمر على الرئيس، ليتم اعتماد 600 مليون جنيه، لكن التكلفة ارتفعت حالياً إلى 2 مليار جنيه و٣٠٠ ألف ،بسبب التأخير وتغير الأسعار، وتعطلت الأعمال مؤخراً بسبب المكتب الاستشاري.

النادي المصري جماهيرياً رقم واحد في أندية الدوري



وطالب فرغلي بمحاسبة وزارة الشباب والرياضة والمحافظة والجهة المنفذة عن تضاعف التكاليف، مؤكداً أن "النادي المصري جماهيرياً رقم واحد في أندية الدوري"، وأن المال العام الذي أُنفق كان يمكن توجيه لأعمال أخرى داخل المحافظة لولا التأخير.



وأكد فرغلي أنه تم مؤخراً ضخ 300 مليون جنيه، منها 200 مليون من وزارة التخطيط و100 مليون من وزارة الشباب والرياضة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تسليم الاستاد .

بناء استاد بورسعيد تكليف رئاسي



فيما أكد النائب عادل لمعي أن هدية لجنة الشباب لمحافظة بورسعيد في عيدها القومي ، هو سرعة الانتهاء من كافة أعمال استاد بورسعيد ، مؤكدا أن بناء استاد بورسعيد تكليف رئاسي ويجب علي و زارة الشباب سرعة الانتهاء منه .