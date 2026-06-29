قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم
منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور
الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني
أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي
أحمد موسى: إيران لن تتخلى عن السلاح النووي
القطارات كانت مريضة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات
إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل
خالد عبد الغفار وهالة زايد وكمال أبو عيطة الأبرز .. وزراء وشخصيات عامة في عزاء وزير الصحة الأسبق
برصاص الاحتلال.. استشهاد حارس مرمى خدمات خانيونس سليم الأشقر
فيفا يعوض مانشستر يونايتد بمبلغ ضخم بعد إصابة لاعبه في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب ينتقد تأخر تسليم استاد المصري ..ويتعهد بحل الأزمة قبل نهاية 2026

رئيس شباب النواب
رئيس شباب النواب
ماجدة بدوى

انتقد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،  عدم الانتهاء من كافة الأعمال بنادي المصري البورسعيدي ، مما شكل عبء كبير علي الجماهير التي تتنقل خلف فريقها من محافظة لأخرى.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد فرغلي ، وحسن عمار ، بشأن  عدم افتتاح استاد المصري البورسعيدي في موعده ، وذلك بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب ، ومحمد عبدالنبي مدير الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت الشبابية بالوزارة .


ووجه  رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من الاسئلة لمسؤولي وزارة الشباب ، قائلا لماذا لم يتم تحديد موعد نهائي وملزم للانتهاء من الأعمال!، وماهي   القيمة الفعلية للمقايسة، وهل بلغت 2 مليار و300 مليون جنيه بالفعل بعدما كانت ٦٠٠ مليون جنيه ؟ متابعا ما هي مبررا  استمرار التأخير، في ظل تضاعف التكلفة وتصاعد معاناة النادي وجماهيره التي تتحمل أعباء اللعب خارج المدينة منذ سنوات؟

وتعهد رئيس لجنة الشباب ، بالسعي جاهدا لتحقيق حلم جماهير بورسعيد ، بسرعة الانتهاء من تسليم استاد المصري ،  بنهاية العام الجاري ، مؤكدا أن اللجنة مثلما نجحت في حل إشكالية ارض نادي الزمالك فلن يهدأ لها بال الا برفع المعاناة عن جماهير بورسعيد ،  بتسليم الاستاد في شهر ديسمبر المقبل .

التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد 


وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد والشركة المنفذة لمشروع ستاد النادي المصري ببورسعيد لوضع جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع بحد أقصى شهر ديسمبر المقبل .

من جانبه قال النائب حسن عمار  ، أنه اكتشف أثناء عضويته بمجلس إدارة النادي المصري أن استاد المصري، المدرج ضمن استادات أمم أفريقيا،  2019  مدرجاته "آيلة للسقوط".

وضع حجر الأساس عام 2021


   وأكد أنه تم  وضع حجر الأساس عام 2021، بمدة تنفيذ تنتهي في 2023. إلا أن الأعمال تعطلت بسبب "تعثر التدفقات المالية من الدولة"، بحسب النائب. لافتا إلي أن  أن الاتفاق التالي  كان يقضي بتحمل محافظة بورسعيد 25% من التكلفة، ووزارة الشباب والرياضة 75%. "المحافظة التزمت.. والوزارة لم تلتزم"، مؤكداً حصول النادي على وعود متكررة من الشركة المنفذة.

من جانبه قال النائب احمد فرغلي ، أن الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة في الفصل التشريعي السابق والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب السابق تدخلا وعرضا الأمر على الرئيس، ليتم اعتماد 600 مليون جنيه، لكن التكلفة ارتفعت حالياً إلى 2 مليار جنيه و٣٠٠ ألف ،بسبب التأخير وتغير الأسعار، وتعطلت الأعمال مؤخراً بسبب المكتب الاستشاري.

النادي المصري جماهيرياً رقم واحد في أندية الدوري


وطالب فرغلي بمحاسبة وزارة الشباب والرياضة والمحافظة والجهة المنفذة عن تضاعف التكاليف، مؤكداً أن "النادي المصري جماهيرياً رقم واحد في أندية الدوري"، وأن المال العام الذي أُنفق كان يمكن توجيه لأعمال أخرى داخل المحافظة لولا التأخير.


وأكد فرغلي أنه تم مؤخراً ضخ 300 مليون جنيه، منها 200 مليون من وزارة التخطيط و100 مليون من وزارة الشباب والرياضة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تسليم الاستاد .

 بناء استاد بورسعيد تكليف رئاسي


فيما أكد النائب عادل لمعي أن هدية لجنة الشباب لمحافظة بورسعيد في عيدها القومي ، هو سرعة الانتهاء من كافة أعمال استاد بورسعيد ، مؤكدا أن بناء استاد بورسعيد تكليف رئاسي ويجب علي و زارة الشباب سرعة الانتهاء منه .

النائب محمد مجاهد نادي المصري البورسعيدي المستشار محمد دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

ترشيحاتنا

رابح ماجر

تعليق قوي من رابح ماجر على مواجهة سويسرا بكأس العالم

الأهلي

أولى صفقات الأهلي الصيفية.. توقيع لمدة 5 سنوات

ميروسلاف كوبيك

الاتحاد التشيكي ينفصل بالتراضي عن المدرب كوبيك

بالصور

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد