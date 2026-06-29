دفاع النواب: الريف المصري مشروع قومي جسد رؤية الدولة في تحقيق التنمية

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع تنمية الريف المصري يمثل أحد أكبر المشروعات القومية التي جسدت رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن مشروع الريف المصري هو احمد الأعمدة الرئيسيه للدولة المصرية وأحد أهم ركائز الأمن القومي، وقد أصبح له دور بارز وبصمة واضحة في خطط التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

ووجه اللواء إبراهيم المصري التحية والتقدير إلى جميع العاملين بشركة تنمية الريف المصري، مثمنًا جهودهم في تنفيذ هذا المشروع القومي، ومؤكدًا استمرار دعم لجنة الدفاع والأمن القومي لكل المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بحضور اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، حيث استعرض استراتيجية الشركة ودورها في تنفيذ توجيهات الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما تناول رئيس الشركة أبرز التحديات التي واجهت أعمال التنفيذ خلال المراحل المختلفة، موضحًا آليات التعامل معها في إطار القانون، وصولًا إلى تحقيق نتائج ملموسة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

وأكد عبد الوهاب أن الشركة تمتلك خططًا مستقبلية طموحة تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية متكاملة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مستهدفات الأمن القومي المصري.

و أجاب اللواء عمرو عبد الوهاب عن جميع استفسارات النواب، في حوار اتسم بالشفافية والوضوح، بما يعكس حرص الشركة على التواصل مع السلطة التشريعية وإطلاعها على مستجدات تنفيذ المشروع.