شيخ الأزهر مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: وفقكم الله لمواصلة مسيرة التنمية والاستقرار

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها إلى مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات متعاقبة.

ودعا الأزهر الشريف، أبناء الوطن إلى مواصلة التكاتف والتعاون، وترسيخ قيم التلاحم الوطني، ومضاعفة الجهود، والإخلاص في العمل، والمثابرة في العطاء؛ لتحقيق ما تصبو إليه مصرنا العزيزة من نهضةٍ وتقدُّمٍ وازدهار؛ بما يعزز مكانتها ويُرسِّخ ريادتها بين الأمم.

والأزهر الشريف، إذ يهنئ الرئيس والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، فإنه يسأل الله تعالى أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يوفق أبناءها إلى كل خير، وأن يحقق لها ولشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء والازدهار.