حمزة عبد الكريم يبدأ رحلة الفريق الأول في برشلونة .. وفليك يمنحه الفرصة

بدأ المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أولى خطواته مع الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما انتظم في تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.

ووصل حمزة عبد الكريم، اليوم الإثنين، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي قدم خلالها مستويات لافتة بقميص الفراعنة.

وكان برشلونة قد منح اللاعب حرية الحصول على راحة بعد المونديال أو الالتحاق مباشرة بمعسكر الفريق، قبل أن يقرر حمزة بدء الاستعدادات مع الفريق الأول منذ اليوم الأول، في خطوة تعكس رغبته في إثبات نفسه داخل صفوف النادي الكتالوني.

ويأمل اللاعب المصري في استغلال الفرصة التي منحها له هانز فليك، من أجل حجز مكان ضمن قائمة الفريق الأول خلال الموسم الجديد، بعدما أصبح أحد أبرز المواهب التي تحظى بمتابعة داخل برشلونة.