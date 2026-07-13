روما يمدد تعاقده مع الأرجنتيني ديبالا حتى 2027

قال روما الإيطالي، اليوم الاثنين، ‌إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا وقع على تمديد عقده ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2027.

وانضم ديبالا (32 عاما) إلى روما عام 2022 بعد مسيرة ⁠استمرت سبع سنوات مع يوفنتوس، ليصبح عنصرا بارزا في تشكيلة الفريق، حيث شارك في 139 مباراة وسجل 45 هدفا في جميع المسابقات، كما ساعد روما في الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق.

ومع ذلك، عانى اللاعب الأرجنتيني ‌من ⁠الإصابات في الموسم الماضي، وخضع لجراحة في الركبة في مارس وغاب على إثرها لما يقرب من أربعة أشهر، مما أثار ⁠الشكوك حول مستقبله مع النادي.

وأنهى روما الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي ليضمن العودة ⁠إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

مشوار روما

ويبدأ الفريق مشواره ⁠في الموسم الجديد على ملعبه أمام فيورنتينا في 24 أغسطس.