رسميًا .. روما يعلن استمرار الأرجنتيني باولو ديبالا في صفوفه حتى صيف 2027

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا ، اليوم /الاثنين/ ، تمديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى صيف العام 2027.

وكشف النادي - في بيان عبر موقعه الرسمي عن توقيع ديبالا على تمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027، لتستمر رحلته مع فريق العاصمة.

وتعاقد روما مع ديبالا صيف العام 2022 وخاض اللاعب مع الفريق 139 مباراة سجل خلالها 45 هدفًا وأصبح لاعبًا أساسيًا وقائداً للفريق داخل الملعب وخارجه.

وكشفت تقارير سابقة عن رفض ديبالا لعروض تلقاها للعودة إلى الأرجنتين، وعلى رأسها عرض بوكا جونيورز، رغم المحاولات التي قادها زميله وصديقه لياندرو باريديس لإقناعه بخوض تجربة جديدة في بلاده، إلا أن اللاعب تمسك برغبته في مواصلة مشواره مع روما.

ويُعد ديبالا أحد الركائز الأساسية في مشروع جاسبريني مع روما، إذ ترى إدارة النادي والجهاز الفني أنه يمثل عنصرًا فنيًا وقياديًا مهمًا داخل الفريق.

وخلال نهاية الموسم الماضي، صنع ديبالا أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات خاضها عقب تعافيه من الإصابة، ليساهم في احتلال روما المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.