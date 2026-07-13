مهاجم النرويج مُهدد بالقتل بعد الخروج من كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب النرويج، تهديدات بالقتل بعد الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب النرويج بطولة كأس العالم على يد إنجلترا.

ووفقا لشبكة ""RMCsport" فإن ألكسندر سورلوث تلقى تهديدات بالقتل بعد خروج النرويج أمام إنجلترا.

وأضافت أن التهديدات شملت دعوات له بالانتحار، بعدما أهدر فرصة محققة ولم يمرر الكرة إلى إيرلينغ هالاند خلال المباراة.

وجود هالاند

يذكر أن النرويج يضم بين صفوفه لاعبين مميزين وعلى رأسهم مارتن أوديجارد لاعب آرسنال وايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.