حملات مكبرة بالعمرانية لمواجهة مخازن الفرز والخردة المخالفة .. صور

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات موسعة لإزالة الأنشطة المخالفة وغير المرخصة وفي مقدمتها مخازن الفرز لما تسببه من أضرار بيئية وتشويه للمظهر الحضاري، مشددًا على تكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة تلك الأنشطة مرة أخرى.

وفي هذا الإطار، نفذ حي العمرانية حملة مكبرة استهدفت مخازن الفرز والخردة المخالفة بشارع الدكتور فؤاد سعيد، أسفرت عن التحفظ على المعدات والمركبات المستخدمة في إدارة تلك الأنشطة، والتي شملت سيارة جامبو، و٦ مركبات تروسيكل، وعربة كارو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار المتابعة الميدانية والتأكد من عدم إعادة تشغيل مخازن الفرز والخردة مرة أخرى، موجهًا رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدوري والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية استمرار الحملات المكبرة للتعامل مع مخازن الفرز المخالفة بنطاق الحي مع التحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.