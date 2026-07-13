إلهام وجدي في ندوة "صدى البلد": ياسمين عبدالعزيز «وش الخير» وكوميديانة بالفطرة..فيديو

حلت الفنانة إلهام وجدي ضيفة على موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدثت خلال الندوة عن عدد من المحطات الفنية في مشوارها، وكشفت كواليس تعاونها مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، إلى جانب حديثها عن الكاتب عمرو محمود ياسين ورؤيتها لمعايير النجاح الحقيقي للأعمال الفنية.

وأعربت إلهام وجدي عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «وننسى اللي كان»، مؤكدة أن كواليس العمل معها كانت مميزة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

وقالت إلهام وجدي خلال الندوة إن ياسمين عبدالعزيز تتمتع بروح كوميدية كبيرة، ووصفتها بأنها «كوميديانة بالفطرة»، مشيرة إلى أنها كانت أحيانًا تمزح معها قبل تصوير بعض المشاهد الجادة، وهو ما كان يجعلها تخشى من عدم قدرتها على التوقف عن الضحك أثناء التصوير.

وأضافت: «كنت ساعات أقول لها: يا ياسمين أنا كده هضحك، وإحنا داخلين نصور مشهد جد»، مؤكدة أن روح ياسمين المرحة تضفي أجواء مميزة على موقع التصوير.

وأشادت إلهام وجدي بالجانب الإنساني في شخصية ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أنها تتمتع بقلب طيب وتحرص على الاهتمام بكل من حولها، قائلة إنها «وش الخير»، كما أنها تراعي جميع العاملين معها وتهتم بأدق التفاصيل وبكل الأشخاص الموجودين في موقع التصوير.

وأكدت إلهام وجدي أن تجربتها في مسلسل «وننسى اللي كان» كانت من التجارب التي أسعدتها، خاصة مع وجود أجواء من التعاون والاهتمام بين فريق العمل، معربة عن تقديرها الكبير لياسمين عبدالعزيز على المستوى الإنساني والفني.

كما وجهت إلهام وجدي الشكر إلى الكاتب عمرو محمود ياسين، مؤكدة أنه كان داعمًا لها خلال مشاركتها في أحد الأعمال، وكشفت عن كواليس حديث دار بينهما حول طبيعة الدور الذي تقدمه.

وأوضحت أنها سألته وقتها عما إذا كانت الشخصية ستجعل الجمهور يغضب منها أم يتصالح معها، ليؤكد لها أن العمل سيحقق حالة من التوازن، وأن الشخصية تحمل أبعادًا مختلفة، رغم وجود بعض المشاهد التي قد تثير الجدل، إلا أنها تأتي في إطار السياق الدرامي وتخدم تطور الأحداث.

وأشارت إلهام وجدي إلى أهمية الكتابة الجيدة في تقديم الشخصيات المركبة، التي لا يمكن الحكم عليها من زاوية واحدة، مؤكدة أن قوة العمل الدرامي تكمن في قدرته على جعل الجمهور يتفاعل مع الشخصية ويتناقش حول تصرفاتها ودوافعها.

واختتمت إلهام وجدي حديثها خلال ندوة «صدى البلد» بالتأكيد على أن نجاح أي عمل فني لا يمكن قياسه فقط من خلال نسب المشاهدة أو حجم التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن التأثير الحقيقي يظهر في الشارع ومن خلال ردود فعل الجمهور المباشرة.

وأكدت أن وصول الشخصية والعمل إلى الناس، واستمرار الحديث عنهما خارج نطاق مواقع التواصل الاجتماعي، يمثلان بالنسبة لها أحد أهم مؤشرات النجاح الحقيقي، لأن الفن في النهاية يهدف إلى التأثير في الجمهور وترك بصمة حقيقية لديه.