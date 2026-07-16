هل يرى الإنسان الجن؟.. أزهري يجيب مستشهدًا بالقرآن

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الجن لا يظهر للبشر بصورته الحقيقية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن رؤية الجن من الأمور الصعبة، وقد تكون مستحيلة، لكنه قد يتمثل في صور أخرى.

ولفت إلى أن ظهور الجن قد يكون لحظيًا وفي صور مختلفة، لكنه لا يظهر بصورته الحقيقية، وأنه لكل داء علاجًا، مؤكدًا أن هناك آيات من القرآن الكريم تقرأ للتحصين والرقية الشرعية.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن 95% ممن يدعون العلاج بالقرآن الكريم أو علاج الأمراض الروحية هم نصابون ودجالون ومشعوذون، ولا يمتلكون علمًا شرعيًا يؤهلهم لذلك.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، أن معظم من يدّعون العلاج بالقرآن الكريم لا يجيدون حتى قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة.

مهنة سهلة





وأوضح أن ادعاء العلاج بالقرآن أصبح لدى البعض "مهنة سهلة"، مؤكدًا أن كثيرًا من هؤلاء يفتقرون إلى العلم الشرعي، وبعضهم لم يحصل إلا على مؤهلات تعليمية بسيطة، مضيفًا أن "فاقد الشيء لا يعطيه".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين، ويحتالون عليهم، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين تعرضوا للنصب بسبب هذه الممارسات.

وكشف أنه يعلم بواقعة لسيدة كانت تدعي العلاج، أقنعت مريضة بالسرطان بأنها ستتمكن من علاجها، ما دفعها إلى تأخير العلاج الطبي، حتى انتشر المرض في جسدها، وانتهت حالتها بالوفاة.