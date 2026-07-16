هل يسبب السحر أمراضًا عضوية مثل السرطان؟.. عالم أزهري يوضح

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يمكن إنكار وجود السحر، مشيرًا إلى ما يعرف بـ"سحر المرض".

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك من يعتقد أن السحر قد يكون سببًا في إصابة الإنسان ببعض الأمراض، مثل السرطان أو الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن الشخص قد يشعر بأعراض مرض السرطان أو أي مرض عضوي، بينما لا تظهر الفحوصات الطبية وجود مرض عضوي، معتبرًا أن مثل هذه الحالات قد تكون مرتبطة بالسحر.

ولفت إلى أن مثل هذه الحالات، إذا ثبت أنها مرتبطة بالسحر، يكون علاجها بالقرآن الكريم والرقية الشرعية على يد أشخاص من أهل العلم والدراية بالأحكام الشرعية.